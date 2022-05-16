Геннадий Орлов: «Алип и Чистяков не соответствуют уровню чемпионской команды. «Зенит» пропустил под 30 голов в РПЛ, а что в ЛЧ было бы?»

Геннадий Орлов считает, что защитники «Зенита» не соответствуют уровню команды.
Комментатор подвел итоги матча со «Спартаком» в 29-м туре РПЛ (1:1).
«Зенит» превосходил соперника в центре поля. Но у питерцев другая проблема. Вратарская. Молодой голкипер Одоевский пропустил в ближний угол. Ну, что тут говорить...
Идем дальше – центральные защитники. При всем уважении к Алипу и Чистякову они, увы, не соответствуют уровню чемпионской команды.
А представляете, что бы было, если бы «Зенит» выступал в ЛЧ? Сине-бело-голубые пропустили под 30 голов (27 – прим. ред.) за чемпионат. Много!» – сказал Орлов.
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