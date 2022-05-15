У Леау 3 гола и 3 ассиста в 5 последних матчах за «Милан» в Серии А

Форвард Рафаэл Леау совершил результативное действие в 5-м матче Серии А подряд.

Нападающий открыл счет в игре 37-го тура между «Миланом» и «Аталантой» (1:0, второй тайм), на 56-й минуте отправив мяч в сетку между ног вратаря.

Португалец поучаствовал в шести голах за пять последних матчей «россонери». С 15 апреля у него три гола и три голевые передачи.

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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