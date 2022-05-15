«Мы еще ждем решения по дальнейшей судьбе футбольной России». Левашов о вылете «Арсенала» из РПЛ

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Вратарь тульского «Арсенала» высказался о вылете клуба из РПЛ.

Вчера команда проиграла «Уфе» (1:2) и заняла последнее место в таблице чемпионата.

– В первую очередь не получилось выиграть, все остальное уже вторично.

– Как проходила подготовка к этой игре, учитывая, что матч был за шесть очков?

– Как всегда готовились, как к любой игре. Разбирали и сильные, и слабые стороны соперника. В первую очередь понимали, конечно, что будет много борьбы, готовились и к этому тоже. Была игра за выживание, которую, увы, мы не смогли выиграть.

– Что можете сказать болельщикам?

– Мы ждем еще решения по поводу дальнейшей судьбы футбольной России. Хочется, конечно, извиниться перед всеми нашими болельщиками за весь этот сезон, сказать, что мы хотели сыграть гораздо лучше, и нам стыдно. Дальше будет видно, – сказал Михаил Левашов.

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