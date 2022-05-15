РПЛ и ФНЛ поздравили «Торпедо» с возвращением в Премьер-лигу, однако клуб еще не вышел

UPD. Изначально в этой новости была информация о возвращении «Торпедо» в РПЛ. Тем не менее при определенном раскладе в оставшихся матчах клуб может опуститься на третье место.

РПЛ и Олимп-ФНЛ преждевременно поздравили «Торпедо» с выходом в Премьер-лигу.

Сегодня московский клуб выиграл у (1:0) благодаря голу полузащитника Мухаммада Султонова и вышел на первое место в таблице.

«Торпедо» набрало 74 очка в 37 играх, у идущего вторым 73 балла после 37 матчей, а , который сегодня играет с «Металлургом», набрал в 36 матчах 68 очков.

Если воронежцы одержат две победы в оставшихся играх, «Оренбург» в последнем туре сыграет вничью, а «Торпедо» – проиграет, московский клуб опустится на третье место.

У всех команд будет равное количество очков, а «Торпедо» уступит обоим соперникам по дополнительным показателям – по количеству побед. Поэтому в последнем туре московской команде необходима минимум ничья.

ФНЛ и РПЛ удалили поздравительные сообщения о возвращении в элитный дивизион.

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