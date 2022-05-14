«Венеция» вылетела в Серию Б

вылетела из Серии А.

Это стало известно после того, как сыграла вничью с «Эмполи» (1:1) в игре 37-го тура Серии А.

Этот результат привел к тому, что «Венеция», занимающая 20-е место в турнирной таблице, уже не сможет подняться на 17-ю позицию, которая позволяет остаться в Серии А.

На 17-м месте как раз находится «Салернитана» (31 балл), которая по личным встречам все равно опередит «Венецию» (25 баллов).

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