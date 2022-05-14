Захарян забил 3 гола в 4 последних матчах «Динамо». У него 7 мячей в сезоне РПЛ

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Арсен Захарян забил гол во втором матче подряд.

«Динамо» играет против «Локомотива» (3:1, перерыв) в матче 29-го тура РПЛ. 18-летний футболист забил второй мяч бело-голубых в этой игре на 33-й минуте.

Этот гол стал для Захаряна третьим в последних четырех матчах во всех турнирах.

Ранее полузащитник забил мяч в ворота «Алании» (3:0), а также в матче с «Уралом» (2:3). Кроме того, Захарян сделал результативный пас в игре с «Крыльями Советов» (2:5).

Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

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