Глава УЕФА о новой ЛЧ: «Это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о новом формате Лиги чемпионов.

«Идея так называемой – сумасшедшая. Ее запуск означал бы полное разрушение футбола, конец европейской модели спорта.

Создание новой Лиги чемпионов – это последний гвоздь в крышку гроба Суперлиги. Она была обречена гораздо раньше, но теперь мы должны были покончить с этим окончательно, раз и навсегда. По крайней мере на 20 лет.

Большие клубы будут проводить больше матчей против себе подобных, но также будут встречаться и с более скромными командами. Те, в свою очередь, также будут играть с клубами своей категории, и у них будет больше шансов выйти в плей-офф», – сказал Чеферин в интервью STA.

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