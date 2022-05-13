И Аргентина, и Италия хотят вызвать защитника Сенеси на матч, в котором сыграют друг с другом

Защитника «Фейеноорда» Маркоса Сенеси могут одновременно вызвать в сборные Аргентины и Италии.
Действующие чемпионы Южной Америки и Европы сыграют друг с другом 1 июня на «Уэмбли» в матче, получившим название Финалиссима.
25-летний игрок попал в расширенный состав аргентинской сборной, который был представлен сегодня.
Однако, как сообщает Tuttosport, вызвать Сенеси в свою команду планирует и главный тренер итальянцев Роберто Манчини, который давно следит за выступлениями игрока в «Фейеноорде».
Сенеси не играл за какую-либо сборную на взрослом уровне. Он родился в Аргентине и играл за эту национальную сборную на молодежном уровне, но при этом имеет итальянский паспорт.
Вау, Италия и Аргентина сыграют в суперкубке для сборных. Называется Финалиссима и пройдет на «Уэмбли»
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