Родриго забил 5 голов в 4 последних матчах «Реала»

Родриго Гоэс продолжает забивать за «Реал».
21-летний полузащитник отличился в первом тайме матча 36-го тура Ла Лиги против «Леванте» (5:0, второй тайм).
Таким образом, бразилец забил пять мячей в последних четырех играх за мадридский клуб.
Ранее он сделал дубль в матче с «Эспаньолом», а затем также забил два мяча в ворота «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.
Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.
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