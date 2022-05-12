Родриго забил 5 голов в 4 последних матчах «Реала»

продолжает забивать за .

21-летний полузащитник отличился в первом тайме матча 36-го тура против (5:0, второй тайм).

Таким образом, бразилец забил пять мячей в последних четырех играх за мадридский клуб.

Ранее он сделал дубль в матче с «Эспаньолом», а затем также забил два мяча в ворота «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

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