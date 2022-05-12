Челси – Ливерпуль 14.05.2022 финал Кубка Англии, прогноз на футбольный матч

У «Ливерпуля» есть шанс взять четыре трофея из четырех возможных и оформить тем самым так называемый квадрупл. Но это будет непросто, как можно догадаться. И оформление должно начаться с финала Кубка Англии, который состоится в субботу 14 мая на «Уэмбли»: играть против них будет «Челси», с которым уже разыгрывался финал Кубка Лиги.

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Челси

С чем подходит «Челси» к концу сезона? После сыгранного матча 35-го тура против «Вулверхэмптона» (ничья 2:2) в активе «синих» 67 очков и 3-е место. Сзади крадётся «Арсенал», который отстаёт на одно очко и ещё может уйти со своего надоедливого 4-го места. В еврокубках «Челси», невзирая на все футбольные и нефутбольные сложности, дошёл до четвертьфинала, где в красивой и драматичной двухматчевой схватке проиграл мадридскому «Реалу» в двух встречах (в гостях выиграл 3:2, дома проиграл 1:3). С эстетической точки зрения, сезон вышел очень даже хорошим. Но по трофеям пусто: в Кубке Лиги «Челси» проиграл по пенальти 11:10 всё тому же «Ливерпулю».

И коротко напомним, кого прошли «синие» на пути к финалу Кубка Англии. В борьбу они вступили в 1/32 финала, разнеся «Честерфилд» со счетом 5:1, а на стадии 1/16 финала обыграли минимально «Плимут» 2:1 (имена, которые прямо ничего не скажут). В 1/8 финала ими был с трудом обыгран «Лутон Таун» со счетом 3:2 (любители футбола со стажем вспомнят имя Дмитрия Харина, который играл за «Челси» и был тренером вратарей в «Лутон Таун»). В четвертьфинале «синим» достался некогда игравший в АПЛ «Мидлсбро», который они победили 2:0, а в полуфинале с таким же счетом обыграли неуступчивый в этом сезоне «Кристал Пэлас». У Томаса Тухеля всего один шанс что-то выиграть в этом сезоне.

Ливерпуль

Практические шансы выиграть аж четыре трофея к концу сезона сохраняет не каждая команда. И «Ливерпуль» имеет отличную возможность взять Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок. Но как бы не надорвать спину в этих попытках: в 2002 году «Байер» проиграл абсолютно все, сделав абсолютно неверные расчеты, и до сих пор это припоминается болельщикам «аспириновых». И здесь «Ливерпулю» придется постараться распределить силы, чтобы сорвать джекпот. Ему нужно выстоять очное противостояние против «Челси» в Кубке и против «Реала» в финале Лиги чемпионов, да еще заочная борьба с «Манчестер Сити»… Но все в руках Клоппа. Ничья с «Тоттенхэмом» 1:1 не может быть причиной опустить руки.

Что по Кубку, то коротко пробежимся по маршруту «красных»: в 1/32 финала ими был раздавлен «Шрусбери» 4:1, в 1/16 финала переигран «Кардифф Сити» 3:1 (напомним, что «Кардифф Сити» играл в сезоне АПЛ 2018/2019). В 1/8 финала Клоппу пришлось повозиться, чтобы победить со счетом 2:1 «Норвич», который в этом сезоне уже вылетел из АПЛ. В четвертьфинале им достался некогда великий «Ноттингем Форест» (он на пути грохнул «Арсенал» с «Лестером»), и здесь «Ливерпулю» тоже пришлось потратить немало сил, чтобы забить всего один гол. Ну а в полуфинале была великая битва против «Манчестера Сити», в ходе которой Клопп вел 3:0, а Пеп сумел сократить разрыв до 3:2 только в компенсированное время, но не более того.

Прогноз

Нас ждет великая битва, как это всегда происходило в английском футболе. Взглянем на коэффициенты от WinLine, чтобы прикинуть, чего ждут букмекеры в этой встрече. Оговоримся сразу: вне зависимости от того, сколько времени будет длиться встреча и до какого этапа она дойдет, букмекеры предлагают меньший кэф на победу «Ливерпуля» (1.53), в то время как на аналогичную победу «Челси» вне зависимости от того, когда она будет зафиксирована, можно поставить с кэфом 2.46. Очевидно, что Томас Тухель и его команда не являются фаворитами этого противостояния.

Если речь пойдет об основном времени матча, то опять же более выгодной будет ставка на «Ливерпуль» (2.02): на ничью можно поставить с кэфом 3.55, а на победу «Челси» за 90 минут матча – с кэфом 3.65. Иначе говоря, Тухель не просто не фаворит: ничья в основное время и перевод в овертайм станут вообще локальным успехом для них. В то же время WinLine отдельно приводит кэфы на победу команд в основное время: на победу «Челси» за 90 минут дается кэф 3.3 против кэфа 1.9 на победу за 90 минут Клоппа и компании.

Шансы на успехи той или иной команды в овертайме еще менее вероятны: 15.0 на победу «Челси» в овертайме против 9.6 на победу «Ливерпуля». Ну а в серии пенальти кэф на успех составляет 13.0, и нет гарантий, что флешбеки с финала Кубка Лиги не настигнут кого-то из участников. Вообще на то, что овертайм будет, можно поставить с кэфом 3.25 (кэф 1.29 на то, что все решится за 90 минут). Ну а на серию пенальти аналогичный кэф составляет 6.0 (кэф 1.1 на то, что до нее не дойдет).

Поговорим о тотале в основное время. Наиболее выгодные тоталы – это тотал больше 2.0 (кэф 1.4), больше 2.5 (кэф 1.87) и даже больше 3.0 (кэф 2.46). Если кому хочется поставить тотал меньше, то есть тотал меньше 2.5 (кэф 1.94) или меньше 2.0 (кэф 2.81). По поводу того, кто будет забивать в основное время, приводятся следующие данные: кэф 6.8 на то, что это будет только «Челси» (то есть его «сухая» победа), кэф 3.55 на «сухую» победу «Ливерпуля», кэф 1.72 на то, что забьют обе команды и кэф 13.0 на то, что счет не будет открыт в первые 90 минут.

В заключение несколько слов о форе и счете в основное время. На нулевую фору «Челси» можно зарядить с кэфом 2.55, а на аналогичную фору «Ливерпуля» – с кэфом 1.47. Фора (+1) у «Челси» выражена кэфом 1.4, фора (-1) у «Ливерпуля» – кэфом 2.78. Фора (+1.5) у «синих» идет с кэфом 1.27, а фора (-1.5) у «красных» – с кэфом 3.4. Что касается точного счета, то здесь наиболее вероятный счет в основное время – ничья 1:1 (кэф 5.6). На победу «Ливерпуля» со счетом 1:0 можно поставить с кэфом 6.8, а на победу со счетом 2:0 – с кэфом 8.4. На победу «Челси» 1:0 дается кэф 9.8.

Рекомендуемая ставка:

Победа «Челси» в матче (2.46)

Клоппу есть что терять, тем более что ему нужно проработать по трем направлениям, но он и не с такими нагрузками в прошлые годы справлялся. И где гарантии, что «Реал» или «Манчестер Сити» в ближайшие дни не набедокурят? Тухелю терять уже нечего, поскольку борьба турнирная прекращена почти везде, кроме кубка. Но он намерен сделать все, чтобы «Челси» не остался у разбитого корыта в этот сложный сезон.

А мы рискнем и поставим на «Челси»: им и Роману Абрамовичу особенно надо красиво завершить сезон, тем более что клуб ждут большие перемены. А Юргену Клоппу лучше сделать ставку на два других трофея, которые при всем уважении к Кубку намного ценнее…

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Где смотреть Челси – Ливерпуль