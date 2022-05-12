Перишич о продлении контракта с «Интером»: «Клубы не ждут до последнего, когда речь о важных игроках»

недоволен затянувшимися переговорами с «Интером» о новом контракте.

Накануне дубль хорвата помог «нерадзурри» обыграть в финале Кубка Италии (4:2, дополнительное время).

Срок нынешнего соглашения 33-летнего хавбека истекает летом этого года.

«Я верил в нашу победу и когда мы вели 1:0, и когда проигрывали 1:2. Я пытался взбодрить всех, мы немного потеряли голову на 10-15 минут, но в итоге здорово отреагировали и заслужили победу.

Я всегда чувствую себя лидером, но когда команда так работает, быть лидером проще. Нужно двигаться дальше, впереди еще две игры, в футболе возможно все.

Что касается нового контракта, то я ничего не знаю. Клубы не ждут до последнего, когда речь идет о важных игроках, это нужно понимать», – сказал Перишич.

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