Симоне Индзаги выиграл 2-й Кубок Италии и 5-й трофей в качестве тренера

выиграл 5-й трофей в своей тренерской карьере.

«Интер» стал обладателем Кубка Италии, обыграв в финале (4:2). Индзаги выиграл этот трофей в качестве тренера второй раз – ранее он побеждал в этом турнире с «Лацио» (в 2019 году).

Также на счету тренера 3 победы в Суперкубке Италии – в 2017 и 2019 годах с и в 2021-м с .

В качестве игрока Индзаги трижды выигрывал – в 2000, 2004 и 2009 годах.

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