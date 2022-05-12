Симоне Индзаги выиграл 2-й Кубок Италии и 5-й трофей в качестве тренера

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Симоне Индзаги выиграл 5-й трофей в своей тренерской карьере. 

«Интер» стал обладателем Кубка Италии, обыграв в финале «Ювентус» (4:2). Индзаги выиграл этот трофей в качестве тренера второй раз – ранее он побеждал в этом турнире с «Лацио» (в 2019 году). 

Также на счету тренера 3 победы в Суперкубке Италии – в 2017 и 2019 годах с «Лацио» и в 2021-м с «Интером»

В качестве игрока Индзаги трижды выигрывал Кубок Италии – в 2000, 2004 и 2009 годах. 

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