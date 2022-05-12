«Спартак» выкупает Мартинса у «Янг Бойз»: «Это обязательно при наступлении определенных условий»

сообщил о выкупе «Спартаком» хавбека у .

«Не буду вдаваться в подробности – наступило условие контракта, по которому мы покупаем Мартинса. Следующий сезон он проведет в «Спартаке».

Он хороший футболист, рад, что он у нас. Выкуп трансфера не был обязательным – скорее, обязательным после наступления определенных условий», – заявил спортивный директор клуба.

В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел 9 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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