Мартинс о «Спартаке»: «Легионеры будут биться за клуб. Цель – доказать, что девятое место нам не подходит»

заявил, что должен быть выше в турнирной таблице.

Полузащитник «Спартака» подвел итоги матча с «Нижним Новгородом» (1:1).

«Конечно, я разочарован итоговым результатом. Мы хотели набрать три очка в этом матче, но в итоге только ничья. Нужно реабилитироваться в следующих матчах и играть только на победу.

Я бы не сказал, что сегодня мы боялись. Возможно, мы не шли на риск, а надо было действовать агрессивнее. В конце концов, забили гол, но пропустили буквально через 10 секунд. Это недопустимо на таком уровне, так что мы виноваты сами.

Конечно, я вернусь из расположения национальной команды. Я футболист «Спартака», горжусь этим. Сейчас сделаю, что в моих силах, чтобы помочь сборной Люксембурга, а потом вернусь в расположение «Спартака».

Мы обсуждали нынешнюю ситуацию вместе с легионерами, она непростая. Результат этой беседы – будем биться за «Спартак». Гордимся, что играем за этот клуб.

Цель – побеждать в каждом матче и доказать, что девятое место не подходит «Спартаку». Нужно биться и в следующем сезоне показать совершенно другие результаты в чемпионате.

Квинси [Промес] – не тот человек, которому нужна наша поддержка. Это лидер команды. Так бывает, когда ты берешь на себя ответственность. Иногда случаются ошибки. В следующий раз все будет нормально. Ошибки случаются с каждым.

Почему «Спартак» не может победить? Если бы я знал причину, то, наверное, мы сегодня выиграли. Не могу вам ее назвать. Нужно делать все от себя зависящее.

В России непростой чемпионат, физически интенсивный. Я смотрел не так много матчей, когда играл в другой лиге, но думаю, что здесь тяжелый чемпионат», – сказал Мартинс.