«Кофрие, Николсон, Мартинс не должны играть в «Спартаке». Ловчев о красно-белых

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Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев назвал худших в составе красно-белых в этом сезоне.

«Кофрие, Николсон, Мартинс не должны играть в «Спартаке». У «Зенита» игроки сборной Бразилии и Хорватии, тогда как у «Спартака» футболисты очень низкого уровня.

Думаю, вся нынешняя ситуация хорошо повлияет на наш футбол. Теперь клубам надо будет думать о своих академиях, а не тратить огромные деньги на непонятных иностранцев. И тогда больше будет местных игроков», – сказал Ловчев.

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