Лука Каттани: «Есть пара нерусских игроков, готовых перейти в «Спартак». Я им позвоню, и они тут же поставят подпись»

Спортивный директор «Спартака» рассказал о трансферных планах клуба.

«Как формируем трансферную кампанию? План уже сделан и подготовлен – он есть на руках. Сейчас не тот момент, когда я должен раскрыть все карты. Сегодня мы выиграли, надо провести еще три очень важных матча. После этих трех матчей мы будем говорить о трансферах.

Смотрим на европейских игроков? Смотрим на игроков из России, из Европы. Есть пара готовых нерусских игроков, которые готовы перейти в «Спартак». Я им позвоню, и они тут же поставят подпись. Окажутся ли оба из этих игроков в «Спартаке»? Еще ничего не решено, есть время подумать. Сейчас неподходящий момент об этом говорить», – сказал .

Перепись болельщиков «Спартака»! Отметьте на карте, откуда вы болеете за любимый клуб