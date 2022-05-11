Орлов о Дзюбе: «Не нужен, он уже играет в медленный футбол. Он был гениальным для «Зенита». Время свое взяло»

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Геннадий Орлов считает, что Артем Дзюба не нужен «Зениту». 

«Он не нужен по одной простой причине: он уже играет в медленный футбол. Поэтому лучше ставить кого-то молодого, кто быстро играет. В футболе скорость – один из приоритетов.

Увы, время свое взяло. Он был гениальным для «Зенита»: забивал, отдавал голевые передачи. Он первый, кто нашел общий язык с Халком. Дзюбе хватило футбольного интеллекта, понимания игры, и они прекрасно играли в паре. Как и сейчас, он выходит и играет с Малкомом, но того движения уже нет», – сказал комментатор. 

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