Орлов о Дзюбе: «Не нужен, он уже играет в медленный футбол. Он был гениальным для «Зенита». Время свое взяло»

считает, что не нужен «Зениту».

«Он не нужен по одной простой причине: он уже играет в медленный футбол. Поэтому лучше ставить кого-то молодого, кто быстро играет. В футболе скорость – один из приоритетов.

Увы, время свое взяло. Он был гениальным для : забивал, отдавал голевые передачи. Он первый, кто нашел общий язык с Халком. Дзюбе хватило футбольного интеллекта, понимания игры, и они прекрасно играли в паре. Как и сейчас, он выходит и играет с Малкомом, но того движения уже нет», – сказал комментатор.

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