Ди Мария о Месси и фанатах «ПСЖ»: «Лучшего игрока в мире освистывают, трудно поверить. Лео не обращает внимания, это мелочь»

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Анхель Ди Мария осудил свист фанатов «ПСЖ» в адрес Лионеля Месси.

«Лучшего игрока в мире освистывают... В это трудно поверить.

Но в «ПСЖ» ультрас требовательные, очень страстные. Они видят, что приходят лучшие игроки, а мы выбываем в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это нормально, что они разочарованы. Так происходит везде.

Здесь подобное происходит и с лучшим в мире. Лео не обращает внимания на это, это мелочь. Это футбол. Мы знаем, что он такой, так и должно быть. Нам нужно быть сильными», – сказал партнер Месси по «ПСЖ» и сборной Аргентины в интервью Urbana Play FM.

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