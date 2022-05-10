Н’Жи не чувствует давления из-за игры в РПЛ: «Пока мы в безопасности – все окей. Если «Динамо» выиграет Кубок России – это будет отличным сезоном»

заявил, что не чувствует давления из-за выступлений в .

– Остаюсь ли в России на следующий сезон?

– Впереди у нас три важных игры. Дальше посмотрим.

Этот сезон для нас удачно складывается, выиграем кубок – это будет даже отличным сезоном. Да и почему бы нам не завершить сезон на втором месте?

– Давление со стороны из-за того, что я играю в РПЛ?

– Нет, такого нет. Пока мы в безопасности – все окей. Лично я себя чувствую в безопасности.

– Отстранение клубов РПЛ от еврокубков?

– Это трудный момент для нас. Надеюсь, что-то поменяется. Если нет – будем общаться с клубом и искать лучшее решение, – сказал полузащитник .