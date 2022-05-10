Шварц о 3:0: «Рад и горд командой, что мы пробились в финал. «Алания» играла смело и агрессивно, давила, искала зоны»

подвел итоги матча с «Аланией» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Динамо» одержало победу со счетом 3:0.

«Мы хорошо вошли в игру, создавали много опасных моментов. Нужно отдать должное : они играли смело и агрессивно, давили, искали зоны. Рад и горд командой, что мы пробились в финал.

Стоит сказать, что мы критично подошли ко всем поражениям. В матче в ЦСКА команда хорошо смотрелась, с «Уралом» качественно смотрелись 30 минут, с «Крыльями» в определенный момент вернулись в игру. После этих поражений я поговорил с каждым из наших игроков. Провели 26 бесед. Было важно получить от игроков обратную связь, как они оценивают эту ситуацию», – сказал главный тренер .

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