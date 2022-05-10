Матч открытия Евро-2024 пройдет в Мюнхене, финал – в Берлине

Исполнительный комитет УЕФА утвердил расписание матчей Евро-2024.

Турнир пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Матч открытия состоится на в Мюнхене, а финал – на берлинском «Олимпиаштадион».

«Впервые в списке критериев в регламенте турнира появились требования к устойчивому развитию. Организаторами было образовано три региональных кластера: «север/северо-восток» (Берлин, Гамбург, Лейпциг), «запад» (Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Кельн) и «юг» (Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт).

Матчи в каждой группе пройдут на стадионах не более чем двух кластеров, что снизит для команд и болельщиков дальность переездов между городами. Это также способствует использованию на групповом этапе сборными автобусов или поездов для переездов с базы на стадион», – говорится в заявлении .

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