Матч открытия Евро-2024 пройдет в Мюнхене, финал – в Берлине

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Исполнительный комитет УЕФА утвердил расписание матчей Евро-2024. 

Турнир пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. 

Матч открытия состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал – на берлинском «Олимпиаштадион».

«Впервые в списке критериев в регламенте турнира появились требования к устойчивому развитию. Организаторами было образовано три региональных кластера: «север/северо-восток» (Берлин, Гамбург, Лейпциг), «запад» (Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Кельн) и «юг» (Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт).

Матчи в каждой группе пройдут на стадионах не более чем двух кластеров, что снизит для команд и болельщиков дальность переездов между городами. Это также способствует использованию на групповом этапе сборными автобусов или поездов для переездов с базы на стадион», – говорится в заявлении УЕФА.

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