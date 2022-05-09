«Лейпциг» предлагает Нкунку контракт с отступными в 70-75 млн евро. Игроком интересуются «МЮ» и «ПСЖ»

«Лейпциг» предлагает новый контракт.

Футболистом интересуется и . Главный тренер манкунианцев Ральф Рангник хорошо знает Нкунку и считает его топ-игроком, а скауты парижан несколько раз просматривали француза.

не хочет продавать Нкунку этим летом. Немецкая команда предложила футболисту новое соглашение, в котором будет предусмотрена сумма отступных в размере 70-75 миллионов евро. Однако сейчас переговоры находятся на ранней стадии.

С подробной статистикой 24-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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