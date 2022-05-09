Де Лаурентис о «Наполи»: «Спаллетти останется. Я привел его сюда не для того, чтобы играть в «ку-ку»

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Президент «Наполи» высказался о будущем Лучано Спаллетти

«Тренер – работник высочайшего уровня, я привел его сюда не для того, чтобы играть в «ку-ку», я его привел, потому что это мистер Спаллетти. 

У него есть контракт, и я всегда говорил, что это 2-летний контракт с возможностью продления на третий год. Спаллетти останется здесь.

Я не давал интервью в течение восьми месяцев, мне нужно было познакомиться с ним как с тренером и человеком.

И, на мой взгляд, тренер он потрясающий, а человек серьезный. Это заставляет меня сказать, что и на этот раз я попал в цель», – сказал Аурелио Де Лаурентис

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