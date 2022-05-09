Фернандиньо о вылете «Сити» от «Реала»: «Я провел практически без сна три ночи! Но это часть жизни, часть футбола»

рассказал, как он переживал поражение от в .

«Я провел практически без сна три ночи!

Но это часть жизни, это часть футбола. Я прошел через несколько подобных ситуаций, но самым важным было то, что нам удалось хорошо отреагировать (обыграв «Ньюкасл» – прим.).

Это был важный матч, результат, который нам был очень нужен. Но то, как играла команда – это позитивный момент. И это дает нам гораздо больше шансов в последних трех матчах Премьер-лиги», – сказал полузащитник .

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