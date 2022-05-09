Клопп о борьбе за титул АПЛ: «Осталось 3 игры, но «Ливерпуль» продолжает верить»

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о борьбе за победу в АПЛ.

«Нам осталось провести три игры, и меня волнует то, как нам победить. Мы продолжаем верить, вот и все.

Мы, будучи людьми, сами можем решать, как смотреть на ситуацию, и это здорово. Есть определенные факты, но мы можем их игнорировать.

«Астон Вилла» – команда мирового уровня. Мы очень хорошо понимаем, какое испытание нас ждет», – сказал Клопп.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные