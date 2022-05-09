Клопп о борьбе за титул АПЛ: «Осталось 3 игры, но «Ливерпуль» продолжает верить»

Главный тренер высказался о борьбе за победу в .

«Нам осталось провести три игры, и меня волнует то, как нам победить. Мы продолжаем верить, вот и все.

Мы, будучи людьми, сами можем решать, как смотреть на ситуацию, и это здорово. Есть определенные факты, но мы можем их игнорировать.

– команда мирового уровня. Мы очень хорошо понимаем, какое испытание нас ждет», – сказал Клопп.

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