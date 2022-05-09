Клопп жалеет о словах про «Тоттенхэм»: «Я себя так чувствовал в тот момент, но говорить это было неправильно»

жалеет о своих высказываниях после матча с «Тоттенхэмом».

По завершении игры 36-го тура (1:1) немец раскритиковал оборонительный стиль лондонской команды.

«То, что я сказал после игры, – сказал бы я это вновь? Нет. Я о словах, что играет вот так и идет пятым.

Тогда это казалось мне подходящим. Но в любом случае говорить так было неправильно. Просто я себя так чувствовал в тот момент», – сказал главный тренер .

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