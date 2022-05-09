Клопп жалеет о словах про «Тоттенхэм»: «Я себя так чувствовал в тот момент, но говорить это было неправильно»

Юрген Клопп жалеет о своих высказываниях после матча с «Тоттенхэмом».
По завершении игры 36-го тура АПЛ (1:1) немец раскритиковал оборонительный стиль лондонской команды.
«То, что я сказал после игры, – сказал бы я это вновь? Нет. Я о словах, что «Тоттенхэм» играет вот так и идет пятым.
Тогда это казалось мне подходящим. Но в любом случае говорить так было неправильно. Просто я себя так чувствовал в тот момент», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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