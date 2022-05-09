Верратти о «ПСЖ»: «Игра с «Реалом» убила нас, как и болельщиков»

Полузащитник высказался о плохой форме команды.

«Есть некоторое разочарование. Я думаю, этими матчами нужно наслаждаться, а для этого нужно побеждать и хорошо играть как команда.

Мы переживаем один из самых спокойных моментов сезона, потому что нет никакого давления. Нам просто нужно наслаждаться жизнью. Когда твой разум свободен, ты можешь наслаждаться еще больше.

Я немного разочарован [результатом]. Мы в конце сезона, и мы все еще проводим такие матчи, из-за которых злимся. Это не то окончание сезона, о котором мы мечтали, особенно после того, как уже стали чемпионами.

Я думаю, что мы могли бы добиться намного большего успеха с тем составом, который у нас есть. Мы могли бы действовать лучше в трудные моменты. Нам больше нравятся такие матчи, в которых мы хорошо играем как команда.

Это был трудный сезон. Хоть мы и выиграли чемпионат, в начале сезона было тяжело, а к концу мы выиграли много матчей. Это показывает, что у нас отличный характер, потому что за две минуты до конца матчей мы пытаемся забить гол.

В этом году мы прошли через еще несколько сложных ситуаций, даже если это было тяжело. У меня такое чувство, что в первые шесть месяцев мы не смогли потренироваться вместе три раза. Первые шесть месяцев были очень тяжелыми – от пауз на игры сборных до поздно пришедших игроков.

Потом, мне кажется, было получше. Мы показали это во время игры с мадридским «Реалом». Мы хорошо сыграли против «Реала». Я думаю, что эта игра убила нас, как и болельщиков.

В конце концов, мы выиграли лигу, что никогда не бывает легко. Нашей мечтой было пройти дальше в чемпионов. В четвертьфиналах, полуфиналах имеют значение мелкие детали, и ты можешь оказаться в финале, только проведя две хорошие игры. нанес действительно сильный удар», – сказал Верратти.