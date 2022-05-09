Дэвид Бекхэм: «МЮ» нужны изменения. Сезон был полон взлетов и падений, игроки сделали все возможное»

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Дэвид Бекхэм дал оценку сезону «Манчестер Юнайтед».

«Я считаю, что изменения необходимы, и эти изменения уже идут. Тяжелый конец сезона, но фанаты, наверное, рады, что он заканчивается.

Сезон был полон взлетов и падений, и футболисты сделали все возможное, так же как и тренер. Люди по-прежнему приходят на стадион. Я был там пару месяцев назад, он был полный.

Фанаты верят, фанаты поддерживают и все равно придут, так поступают фанаты «Юнайтед». Немногим болельщикам пришлось пережить то, что пережили они в последние годы, но они все равно заполняют стадион», – сказал бывший полузащитник «МЮ».

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