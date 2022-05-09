Дубль Тонали и волевая победа «россонери»: смотрите видео голов матча «Верона» – «Милан»

Смотрите видео голов матча – «Милан».

«Милан» обыграл «Верону» (3:1) на выезде в 36-м туре Серии А и сделал еще один шаг на пути к возможному чемпионству.

Счет в матче открыли хозяева. Защитник Давиде Фараони на 38-й минуте головой замкнул навес на дальнюю штангу.

успел сравнять счет еще до перерыва. На 48-й минуте классно разобрался на фланге, прорвался к вратарской и прострелил на , который внес мяч уже в пустые ворота.

После перерыва Леау и Тонали соорудили идентичный первому гол. На 49-й минуте португалец убежал по левой бровке, сместился в штрафную и прострелил вдоль вратарской, где итальянцу оставалось лишь подставить ногу.

Эффектную точку в матче поставил защитник «россонери» . Он сыграл в стенку с Жуниором Мессиасом и выстрелил метров с двадцати в дальний угол – 3:1!