«Ляжем в гроб, когда будет все. А сейчас все может измениться». Стукалов о шансах «Уфы» не вылететь

не намерен сдаваться после ничьей «Уфы» с «Ростовом» (0:0) в 28-м туре .

– В последнее время на игру «Уфы» тяжело смотреть. Что не получается по сравнению с концовкой прошлого сезона и началом этого?

– Мы же не выходим против стоячих играть. – добротная команда. Игра шла до гола. Все понимаем, в какой мы ситуации находимся. Одна победа может ребят раскрепостить. Мы в концовке вдесятером остались, но шли же туда.

Я не скажу, что у команды нет игры. Пацаны стараются. У нас еще есть шансы. Может быть все. Расклады будут разные.

Когда будет все – тогда все. Ляжем в гроб. А сейчас все может измениться. Следом Тула, которая тоже в непонятной ситуации находится.

Я бы даже предпочел играть с командой из первой половины или середины таблицы. Потому что здесь все боятся ошибку допустить, – сказал «Бизнес Online» главный тренер «Уфы».

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