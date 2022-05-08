Для Стукалова 0:0 с «Ростовом» как поражение: «Уфе» нужно было доводить свои моменты до логического завершения»

прокомментировал ничью «Уфы» с «Ростовом» (0:0) в 28-м туре РПЛ.

– Можно ли сказать, что эта ничья для «Уфы» равносильна поражению?

– В принципе, да. Шансы какие-то остаются, мы все равно будем играть до конца.

Конечно, сегодня нужно было побеждать, и команда хотела этого. Мы не позволили сопернику что-то создать.

У был стопроцентный момент – пенальти. Нам нужно было доводить свои моменты до логического завершения.

Да, у нас будет мотивация в оставшихся матчах. Нельзя упрекнуть кого-то из футболистов «Уфы» в отсутствии самоотдачи, – сказал главный тренер «Уфы».

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