Шалимов об играх с «Рубином» и Тулой: «Жесть ждет «Урал» в этих матчах»

Главный тренер подвел итоги матча РПЛ со «Спартаком» (1:3).

«Расстроены, конечно, мы поражением, но так сложился первый тайм. Голы с углового, со стандарта, конечно, ломают игру. Понятно, они дают преимущество сопернику, который начинает играть на просторе, а в этом «Спартак» силен. Усложнили себе сами жизнь.

«Спартак» остро сыграл впереди и, в принципе, забил почти все моменты, которые имел. У нас были удары из-за штрафной, но мы не попали. У нас семь ударов в первом тайме и ни одного в створ, хотя Железнов мог забить гол в раздевалку, и мы могли повести себя чуть по-другому — разрыв был бы уже не три мяча, а два.

Но в перерыве мы спокойно поговорили и подкорректировали игру. Задача была не развалиться во втором тайме, а развалиться — это пропустить четвертый мяч. А чтобы мы вернулись в игру, нам надо было забивать, и мы забили. Еще Шатов у нас в штангу попал до гола.

Сейчас важно обращать внимание на наше качество игры и, конечно, нужен был результат. Я не скажу, что мы плохо играли. «Спартак» — молодцы. Комплимент им. Наши ребята старались, но москвичи выжали все, что могли, в первом тайме. Мы очень осложнили себе ситуацию после первого пропущенного мяча.

Мы бьемся. У нас остались две важнейшие игры, и в них все решится. Надо сейчас восстановиться и готовиться к игре с , с нашим прямым конкурентом. И ключевая игра будет при любом раскладе в Туле. Жесть ждет нас в этих двух матчах», – сказал Шалимов.

После 28 матчей «Урал» занимает в таблице 14-е место.

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