«Куда идти Федотову, в «Спартак»? Там выгонят через полгода». Масалитин о тренере «Сочи»

не советует тренеру Владимиру Федотову переходить в «Спартак» из «Сочи».

«Сочи» в порядке. Думаю, могут и вторыми стать. сейчас в кризисе. Все решится в очном поединке. Федотов на своем месте. Зачем ему куда-то уходить? Разве «Сочи» не серьезная команда?

Куда ему идти, в «Спартак», что ли? Не надо ему дергаться. В Федотову дают творить, а в выгонят через полгода...

Нет, все у него хорошо. Выстроил классную команду, модель, схема работает. И главное его не видно, не слышно. Он тихо качественно делает свою работу. Респект и уважуха!» – сказал бывший нападающий .

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