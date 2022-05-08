Хави: «Барселона» обыграла всю топ-10 Ла Лиги во 2-м круге. В ноябре мы были даже не в зоне ЛЕ, но смогли изменить ситуацию»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после матча с (2:1) в .

«Надо сравнить, в каком состоянии мы были и в каком находимся сейчас. Мы обыграли всю первую десятку чемпионата во второй половине сезона. Мы добивались успеха в тяжелых матчах, причем порой в блистательном стиле.

У нас случился спад, но в целом мы способны бороться с кем угодно. Сейчас мы играем не так, как привыкли. Мы совершаем необязательные потери мяча, причем совершают их те, кто обычно так не делает. Мы нестабильны в последние месяцы и потому не смогли выиграть трофеи. Нужно прибавлять в этом аспекте.

Мы должны играть проще. Ощущения из-за потери мяча выбивают из колеи, поэтому если ты потерял мяч, то три следующих раза должен сыграть попроще.

Чтобы бороться за трофеи, надо играть лучше. Но я думаю, что этот сезон мог сложиться гораздо хуже. Пора по достоинству оценить все это. Мы все приложили огромные усилия. Это минимум, но нужно быть реалистами.

Мы все еще строим планы на следующий сезон, но важно то, что мы уже знаем, чего нам не хватает, что с нами не так. Мы должны все тщательно спланировать, чтобы бороться за трофеи.

В ноябре мы даже в зону Лиги Европы не проходили, но смогли изменить ситуацию. Изменились и сами игроки», – сказал .

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