Жорди Альба: «Барселона» способна конкурировать с «Реалом» и будет бороться за все трофеи»

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Защитник «Барселоны» Жоржи Альба высказался после победного гола в ворота «Бетиса» (2:1).

«Очень жаль, что мы так поздно начали побеждать. Мы прибавляли, но слишком поздно начали действительно бороться в лиге. «Барселона» должна сражаться за все трофеи.

Теперь наша цель – второе место, чтобы получить право сыграть в Суперкубке Испании. В Лигу чемпионов мы уже вышли.

Судя по тому, как мы играем, мы способны конкурировать с «Реалом». Но чемпионат выиграла самая стабильная команда, выиграла заслуженно.

В следующем сезоне мы будем бороться за все трофеи. Мы постараемся выиграть чемпионат», – сказал Альба.

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