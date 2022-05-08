Жорди Альба: «Барселона» способна конкурировать с «Реалом» и будет бороться за все трофеи»

Защитник «Барселоны» Жоржи Альба высказался после победного гола в ворота (2:1).

«Очень жаль, что мы так поздно начали побеждать. Мы прибавляли, но слишком поздно начали действительно бороться в лиге. должна сражаться за все трофеи.

Теперь наша цель – второе место, чтобы получить право сыграть в Суперкубке Испании. В Лигу чемпионов мы уже вышли.

Судя по тому, как мы играем, мы способны конкурировать с . Но чемпионат выиграла самая стабильная команда, выиграла заслуженно.

В следующем сезоне мы будем бороться за все трофеи. Мы постараемся выиграть чемпионат», – сказал Альба.

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