«Алания» о том, что Владикавказ и «Динамо» пропустили по 5 голов: «Когда оба соперника ответственно готовятся к Кубку»

«Алания» пошутила о последних результатах клуба и московского «Динамо».
Владикавказцы и бело-голубые встретятся в рамках 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России в Москве во вторник.
Накануне соперники проиграли с одинаковым счетом 2:5: «Алания» – «Нефтехимику» в Олимп-ФНЛ, а «Динамо» – «Крыльям Советов» в РПЛ.
«Когда оба соперника ответственно готовятся к Кубку», – говорится в сообщении пресс-службы «Алании».
иллюстрация: твиттер «Алании».
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