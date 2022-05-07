«Алания» о том, что Владикавказ и «Динамо» пропустили по 5 голов: «Когда оба соперника ответственно готовятся к Кубку»

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«Алания» пошутила о последних результатах клуба и московского «Динамо».

Владикавказцы и бело-голубые встретятся в рамках 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России в Москве во вторник.

Накануне соперники проиграли с одинаковым счетом 2:5: «Алания» – «Нефтехимику» в Олимп-ФНЛ, а «Динамо» – «Крыльям Советов» в РПЛ.

«Когда оба соперника ответственно готовятся к Кубку», – говорится в сообщении пресс-службы «Алании».

иллюстрация: твиттер «Алании».

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