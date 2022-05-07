Осинькин о 5:2 с «Динамо»: «Крылья» отметили юбилей хорошей игрой»

Главный тренер «Крыльев Советов» подвел итоги матча с (5:2).

— Удался праздник в полной мере, или были какие-то недочеты?

— Про недочеты мы не забудем — это факт. Но мы смогли отметить юбилей (80-летие – прим. Sports.ru) хорошей игрой с хорошим счетом и подарили друг другу праздник. Наверное, это тот день, который мы все запомним.

Две трети первого тайма мы превосходили в чем-то «Динамо». Потом отдали инициативу и из-за этого пропустили в первом тайме после единственного момента со стандартного положения, в котором мы не совсем разобрались.

Во втором тайме у нас не все получалось, но повезло, что забили второй гол. После этого мы смогли раскрыть «Динамо».

Не могу сказать, что был доволен тем, что команда играла атака на атаку. Можно было сыграть более сбалансировано — мы раскрылись с перебором. Нельзя пропускать было второй гол, но сегодня был наш день и праздник болельщиков, – сказал Осинькин.

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