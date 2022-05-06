Кержаков не будет играть за «Зенит» в следующем сезоне. Вратарь уйдет свободным агентом или в аренду («РБ Спорт»)

покинет этим летом.

По информации «РБ Спорт», в клубе приняли решение расстаться с вратарем.

В клубе рассматривают два варианта: первый – автоматическое продление контракта на один год, после чего Кержаков уходит в аренду в другой клуб, второй – 35-летний игрок уходит из «Зенита» летом свободным агентом.

В нынешнем сезоне РПЛ Кержаков провел 19 матчей, в которых пропустил 15 голов. Его статистика – здесь.

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