Хиддинк о матче «Челси» – «Барса» в 2009-м: «Я обдумывал теории заговора. Мы требовали пенальти за очевидную игру рукой, судья отмахивался»

Бывший главный тренер «Челси» порассуждал о теориях заговора в футболе.

Нидерландский специалист работал в лондонском клубе в 2009 году, когда «синие» в полуфинале Лиги чемпионов потерпели поражение от «Барселоны» по сумме двух матчей (1:1) из-за правила выездного гола. Вторую игру обслуживала бригада судей под руководством Тома-Хеннинга Эвребе.

«Мы были сильно разочарованы. Нам удалось сыграть с действительно сильной «Барсой» 0:0 на ее поле, потом повести в счете на своем поле, создать больше моментов.

Также мы требовали пенальти за очевидную игру рукой в нескольких случаях, но судья отмахивался от нас. Некоторые люди утверждали, что все подстроено. В глубине души я в это не верю, но это был единственный случай, когда я засомневался.

и играли в финале за год до этого, и, учитывая доминирование , я обдумывал несколько теорий заговора – о том, например, что УЕФА хочет избежать выхода в финал тех же двух клубов», – сказал Хиддинк.

Помните, Эвребе испортил полуфинал ЛЧ «Челси» – «Барселона»? Матчу 10 лет, мы разобрали ошибки судьи