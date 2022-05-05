У Абрахама 9 голов в Лиге конференций. Из англичан лишь Ширер и Боулс забивали больше в еврокубке – по 11

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам забил 9-й гол в Лиге конференций.
Форвард открыл счет в игре с «Лестером» (1:0, первый тайм) в ответном полуфинальном матче, воспользовавшись навесом хавбека Лоренцо Пеллегрини на 11-й минуте.
Англичанин проводит в турнире двенадцатую игру и забил в семи из них.
Лишь двоим его соотечественникам удавалось забить больше 9 голов за еврокубковое соревнование (без учета квалификационных матчей): Алану Ширеру (11 голов в Кубке УЕФА в сезоне-2004/05) и Стэну Боулсу (11 голов в Кубке УЕФА в сезоне-1976/77).
Подробно со статистикой Абрахама можно ознакомиться здесь.
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