У Абрахама 9 голов в Лиге конференций. Из англичан лишь Ширер и Боулс забивали больше в еврокубке – по 11

Нападающий «Ромы» забил 9-й гол в .

Форвард открыл счет в игре с (1:0, первый тайм) в ответном полуфинальном матче, воспользовавшись навесом хавбека Лоренцо Пеллегрини на 11-й минуте.

Англичанин проводит в турнире двенадцатую игру и забил в семи из них.

Лишь двоим его соотечественникам удавалось забить больше 9 голов за еврокубковое соревнование (без учета квалификационных матчей): (11 голов в Кубке УЕФА в сезоне-2004/05) и Стэну Боулсу (11 голов в Кубке УЕФА в сезоне-1976/77).

Подробно со статистикой Абрахама можно ознакомиться здесь.

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