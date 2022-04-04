«Моуринью – лучший тренер в мире. Он знает, как дать тебе почувствовать себя особенным». Абрахам о Жозе

Форвард «Ромы» рассказал о работе под руководством .

«Моуринью был одной из причин моего перехода в «Рому». Я, как молодой английский парень, хотел остаться в Англии. Интерес ко мне проявили , «Аталанта» и другие команды, но я говорил себе, что хочу остаться в , что я должен кое-что доказать.

Но родители и агент сказали мне: «Ты забивал за , «Суонси», «Бристоль», проверь себя в другой стране, ощути, каково жить там». И я в тот момент стал понимать, что немногие могут похвастаться, что уехали в Италию и играли за «Рому».

Мы все знаем, кто такой Моуринью. Я неспроста называю его лучшим тренером в мире. Он знает, как тебя мотивировать, как залезть к тебе в душу, как порой дать тебе чувствовать себя особенным.

Я хочу делать ради него все возможное, и он подталкивает меня к тому, чтобы я показывал свой максимум. Когда я чувствую, что сделал достаточно, он говорит, что нужно делать больше.

Именно такая мотивация и нужна была мне после тяжелого сезона в «Челси», когда я мало играл. Приехать сюда и работать с таким тренером, который верит в тебя, – это придает уверенности», – заявил нападающий.

24-летний англичанин провел 30 матчей в Серии А и забил 15 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.