Бека-Бека про 0:1 с «Краснодаром»: «Локо» сильно подвела ошибка, за которую мы получили красную»

связал поражение от (0:1) с удалением игрока.

Красную карточку на 48-й минуте перенесенной игры 19-го тура получил хавбек .

«Думаю, нас очень сильно подвела ошибка, которую мы допустили и получили красную карточку. Это осложнило нам задачу, нам не удавалось сохранять долго мяч, также допускали ошибки в защите.

Что касается нашей атаки, то у нас не было достаточно голевых шансов. Мы сами пропустили гол, который не каждый день забивают.

Мы в таблицу сейчас часто не смотрим, у нас осталось три игры, максимальная задача – выиграть три матча и как можно выше подняться в таблице.

К «Краснодару» отношусь с уважением, знаем, что у них много игроков ушло, но мы знали, что будет сложный матч. Это был достойный соперник, это меня не удивляет, и нам не хватило ряда ингредиентов для победы», – сказал хавбек.