Вингер «Ньюкасла» Сен-Максимен: «Завидовать Мане в плане мастерства у меня нет причин. Появится партнер, реализующий моменты, – буду отдавать по 15 ассистов за сезон»

Вингер «Ньюкасла» намекнул на желание играть с более умелыми партнерами.

«Те, кто играл со мной, очень хорошо знают, что в плане чистого мастерства у меня нет причин завидовать .

С того дня, когда у меня в команде появится футболист, способный реализовывать моменты, я начну отдавать по 10-15 голевых пасов за сезон и изменю восприятие людей», – сказал француз.

Хавбек «Ньюкасла» – фанату, предложившему ему поменяться клубами с Мане: «Ты неблагодарный. Садьо много сделал для «Ливерпуля», мне до его уровня далеко»

«Он лучше обыграет четырех защитников, чем забьет гол». Сен-Максимен из «Ньюкасла» умеет что-нибудь кроме дриблинга?