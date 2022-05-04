Невилл о матче «Реал» – «Ман Сити»: «Похоже на боксерский поединок века в супертяжелом весе. «Реал» несколько раз был на лопатках, но вставал, Пеп будет бояться этого сильнее всего»

высказался об ответном матче между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Это мощнейшая игра для «Сити» в середине недели. Матч – – это событие. Игра на прошлой неделе тоже была таковым, но игра в эту среду похожа на боксерский поединок века в супертяжелом весе.

Такое происходит раз в несколько лет, когда есть клуб с историей, обладающий встроенной стойкостью в этом соревновании, превосходящей его реальные способности. «Реал» несколько раз был на лопатках, но вставал, и этого Пеп будет бояться сильнее всего.

Как бы хорошо ни играл «Сити», как бы хорош ни был их футбол, как бы они ни владели мячом, перед ними будет опасный зверь, который не умеет сдаваться и останавливаться. Вот что произойдет в среду», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».