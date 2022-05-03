Рангник о 3:0 с «Брентфордом»: «Один из лучших матчей «МЮ» в году в плане владения мячом. Именно та игра, которую мы хотели показать болельщикам»

подвел итоги матча против в 35-м туре (3:0).

«Большую часть матча мы контролировали ситуацию. В плане владения мячом это был один из наших лучших матчей в этом году. Это была именно та игра, которую мы хотели показать нашим болельщикам.

Мы играли с Хуаном Матой и Неманей Матичем в составе, и это дало нам качество в полузащите. «Брентфорду» было не так-то просто отобрать у нас мяч. В первом тайме мы делали много пасов поперек и назад, но в целом это была хорошая игра.

Я недоволен результатами [в целом], особенно за последние четыре или пять недель. До матча с «Вест Хэмом» мы все еще были в гонке в трех турнирах.

У нас были хорошие моменты до той игры с «Вест Хэмом», мы пропускали меньше голов, но в последние несколько недель наши выступления были не так хороши, как должны были быть. В целом нам не хватало стабильности», – сказал главный тренер .