Обляков о ЦСКА: «Еще боремся за медали. Все в наших руках»

Хавбек ЦСКА Иван Обляков рассказал о целях клуба на финише сезона.
После 27 туров армейцы занимают в таблице РПЛ 4-е место.
«Мы всегда играем на победу, стараемся для болельщиков. К сожалению, в футболе так бывает. Не все получается так, как ты хочешь.
Все в наших руках, мы еще боремся за медали. Если выиграем все оставшиеся матчи, то будем в медалях.
За каждый матч дают три очка. Неважно, против кого ты играешь. Всегда нужно играть на максимуме возможностей.
Осталось три игры. Но сейчас все мысли о матче с «Сочи». Нужно побеждать здесь и сейчас», — сказал Обляков в эфире канала «Россия 24».