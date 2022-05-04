Обляков о ЦСКА: «Еще боремся за медали. Все в наших руках»

Хавбек ЦСКА Иван Обляков рассказал о целях клуба на финише сезона.

После 27 туров армейцы занимают в таблице 4-е место.

«Мы всегда играем на победу, стараемся для болельщиков. К сожалению, в футболе так бывает. Не все получается так, как ты хочешь.

Все в наших руках, мы еще боремся за медали. Если выиграем все оставшиеся матчи, то будем в медалях.

За каждый матч дают три очка. Неважно, против кого ты играешь. Всегда нужно играть на максимуме возможностей.

Осталось три игры. Но сейчас все мысли о матче с . Нужно побеждать здесь и сейчас», — сказал Обляков в эфире канала «Россия 24».