Игрок «Урала» Егорычев о желании отправить «Спартак» в стыки: «Думаем о себе, как подняться выше. У них хорошая команда, но не очень хорошо идут»

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Футболист «Урала» ответил на вопрос о желании отправить «Спартак» в зону стыковых игр РПЛ.

– Вы сейчас перед следующим матчем со «Спартаком» ощущаете, что с конкурентом играете за выживание?

– У них хорошая команда. Да, они идут не очень хорошо, но будет тяжелая игра у нас с ними. Посмотрим, как все сложится.

– По игре они заслуживают своего нынешнего места?

– Не знаю, не буду это комментировать.

– Есть желание отправить «Спартак» в зону переходных матчей, сотворить историю?

– Мы не думаем об этом. Думаем о себе, как подняться выше, – сказал Андрей Егорычев.

Матч между «Уралом» и «Спартаком» состоится 7 мая.

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