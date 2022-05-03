Игрок «Урала» Егорычев о желании отправить «Спартак» в стыки: «Думаем о себе, как подняться выше. У них хорошая команда, но не очень хорошо идут»

Футболист «Урала» ответил на вопрос о желании отправить «Спартак» в зону стыковых игр .

– Вы сейчас перед следующим матчем со ощущаете, что с конкурентом играете за выживание?

– У них хорошая команда. Да, они идут не очень хорошо, но будет тяжелая игра у нас с ними. Посмотрим, как все сложится.

– По игре они заслуживают своего нынешнего места?

– Не знаю, не буду это комментировать.

– Есть желание отправить «Спартак» в зону переходных матчей, сотворить историю?

– Мы не думаем об этом. Думаем о себе, как подняться выше, – сказал .

Матч между «Уралом» и «Спартаком» состоится 7 мая.