Чистяков о «Зените»: «Надо выигрывать максимальное количество сезонов»

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался после завоевания чемпионства в РПЛ.

«В глубине души очень рад, хотя и очень устал. Спасибо болельщикам, сил минимально в организме, но я очень счастлив.

Наверное, это не то что стабильность, в моей карьере это второе чемпионство – впереди еще много игр, «Зениту» надо смотреть только вперед и выигрывать максимальное количество сезонов, сколько сможем», – сказал Чистяков в эфире «Матч Премьер».

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