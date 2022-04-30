Лука Модрич: «Выиграть Ла Лигу перед нашими болельщиками на «Бернабеу» – невероятно»

высказался о победе «Реала» в Ла Лиге.

«Выиграть Ла Лигу перед нашими болельщиками на «Бернабеу» – невероятно. Мы провели отличный матч в потрясающей атмосфере. Будем надеяться, что это повторится в среду.

Это первый раз, когда мы выиграли лигу за пять игр до конца. Это многое говорит о сезоне. У нас осталось четыре игры. Сейчас мы должны наслаждаться и праздновать вместе с болельщиками.

Мы хотим поехать на площадь Сибелес с нашими болельщиками. Спасибо за поддержку, которую вы оказывали нам на протяжении всего сезона», – сказал полузащитник .