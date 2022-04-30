Лука Модрич: «Выиграть Ла Лигу перед нашими болельщиками на «Бернабеу» – невероятно»

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Лука Модрич высказался о победе «Реала» в Ла Лиге. 

«Выиграть Ла Лигу перед нашими болельщиками на «Бернабеу» – невероятно. Мы провели отличный матч в потрясающей атмосфере. Будем надеяться, что это повторится в среду. 

Это первый раз, когда мы выиграли лигу за пять игр до конца. Это многое говорит о сезоне. У нас осталось четыре игры. Сейчас мы должны наслаждаться и праздновать вместе с болельщиками. 

Мы хотим поехать на площадь Сибелес с нашими болельщиками. Спасибо за поддержку, которую вы оказывали нам на протяжении всего сезона», – сказал полузащитник «Реала»

 

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