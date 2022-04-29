Директор «Оренбурга»: «Люди у нас играют за 150-200 тысяч, хотя все почему-то думают, что мы сидим на огромных деньгах»

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о зарплатах в ФНЛ.
– У «Оренбурга» нет конкурентов по деньгам в ФНЛ, правильно?
– Кто вам такое сказал? Это большое заблуждение. «Акрон», «Факел», «Торпедо», некоторые другие клубы.
В каждой команде есть так называемые джокеры – это условно четыре ставки для опытных игроков, но все остальные на весьма скромных условиях.
Люди у нас играют за 150-200 тысяч, хотя все почему-то думают, что мы тут в Оренбурге сидим на огромных деньгах.
Да тем же джокерам мы снижали очень серьезно зарплату в пандемию и после вылета. Ребята шли на понижение в 2-3 раза.
– Какая сейчас примерная средняя зарплата в хороших командах Олимп-ФНЛ?
– Порядка 300-400 тысяч.
«Оренбург» в этом плане не выделяется на фоне лидеров, в этом плане нам бывает сложно подписывать игроков, им просто нет смысла к нам переходить.
Без фамилий, но такие случаи распространены, ребятам к нам нет смысла ехать, как они считают, потому что у себя в «Спартаке-2», «Нефтехимике» или где-то еще зарабатывают столько же или даже больше, – сказал Дмитрий Андреев.