Директор «Оренбурга»: «Люди у нас играют за 150-200 тысяч, хотя все почему-то думают, что мы сидим на огромных деньгах»

Спортивный директор рассказал о зарплатах в ФНЛ.

– У «Оренбурга» нет конкурентов по деньгам в ФНЛ, правильно?

– Кто вам такое сказал? Это большое заблуждение. , , , некоторые другие клубы.

В каждой команде есть так называемые джокеры – это условно четыре ставки для опытных игроков, но все остальные на весьма скромных условиях.

Люди у нас играют за 150-200 тысяч, хотя все почему-то думают, что мы тут в Оренбурге сидим на огромных деньгах.

Да тем же джокерам мы снижали очень серьезно зарплату в пандемию и после вылета. Ребята шли на понижение в 2-3 раза.

– Какая сейчас примерная средняя зарплата в хороших командах ?

– Порядка 300-400 тысяч.

«Оренбург» в этом плане не выделяется на фоне лидеров, в этом плане нам бывает сложно подписывать игроков, им просто нет смысла к нам переходить.

Без фамилий, но такие случаи распространены, ребятам к нам нет смысла ехать, как они считают, потому что у себя в «Спартаке-2», «Нефтехимике» или где-то еще зарабатывают столько же или даже больше, – сказал Дмитрий Андреев.